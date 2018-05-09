Мэр Уфы Ирек Ялалов в прошлом году заработал на 50 тысяч рублей меньше
Сегодня, 13:04ОбществоЗиля Аскерова
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Глава администрации Уфы Ирек Ялалов вчера обнародовал свои доходы. Согласно декларации, он в прошлом году заработал 4, 81 млн рублей.
Это на 50 тысяч рублей меньше заработка Ялалова годом ранее.
Жена градоначальника заработала 540 тысяч рублей – на 147 тысяч меньше.
Имущество Ялаловых осталось в таком же виде. Им принадлежат три квартиры на 59, 114, 136,5 кв.м, а также земельный участок, жилой дом, два парковочных места и хозяйственное строение.
Супруга мэра также имеет две «Тойоты».
Напомним, глава Башкирии Рустэм Хамитов заработал за прошлый год 7,054 млн рублей.
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