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Мэр Уфы Ирек Ялалов в прошлом году заработал на 50 тысяч рублей меньше
Сюжеты:
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Мэр Уфы Ирек Ялалов в прошлом году заработал на 50 тысяч рублей меньше

Сегодня, 13:04ОбществоЗиля Аскерова
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