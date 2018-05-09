Мэр Уфы Ирек Ялалов в прошлом году заработал на 50 тысяч рублей меньше

Это на 50 тысяч рублей меньше заработка Ялалова годом ранее.

Жена градоначальника заработала 540 тысяч рублей – на 147 тысяч меньше.

Имущество Ялаловых осталось в таком же виде. Им принадлежат три квартиры на 59, 114, 136,5 кв.м, а также земельный участок, жилой дом, два парковочных места и хозяйственное строение.