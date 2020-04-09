Внимание, владельцы автомобилей: в Башкирии изменились правила самоизоляции

С 8 апреля в Башкирии начал работать портал doroga02. С его помощью можно получить возможность передвигаться по городу на личном автотранспорте в течение 90 минут. Причины выезда строго ограничены: похороны, поездка в роддом, на работу (если предприятие есть в списке продолжающих работать в период карантина), к родственникам (которым требуется помощь) или в магазин. В автомобиле могут находиться лица, которые проходят самоизоляцию вместе с тем, кто сидит за рулем.

С 10 апреля у жителей Башкирии появится возможность получить пропуск в сад, при этом сад можно будет зарегистрировать только один.

Маршрут движения будет прослеживаться: сотрудники ДПС и ППС получат доступ к сайту, чтобы в случае необходимости проверить законность передвижения граждан. За подделанные справки будут штрафовать.