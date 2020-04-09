В Уфе в Парке лесоводов родились пять медвежат – они все попадут в цирк

Маленьким косолапым еще не исполнилось и пяти месяцев, как их решили показать журналистам. Им еще не разрешили ходить на улицу, каждые два часа, даже невзирая на время суток, у медвежат – прием пищи – пока это сладкое молоко. Аппетит у детенышей внушительный.