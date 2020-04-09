В Уфе в Парке лесоводов родились пять медвежат – они все попадут в цирк
9 апреля, 14:27ОбществоНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Медиакорсеть публикует трогательные снимки родившихся животных.
Сюжеты: Фотофакт
Маленьким косолапым еще не исполнилось и пяти месяцев, как их решили показать журналистам. Им еще не разрешили ходить на улицу, каждые два часа, даже невзирая на время суток, у медвежат – прием пищи – пока это сладкое молоко. Аппетит у детенышей внушительный.
Уже известно, что всех медвежат планируют забрать в свои цирки российские дрессировщики.
После завершения режима полной самоизоляции желающие могут познакомиться с мишками, заодно и заранее попрощаться с ними, пожелав удачи.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Артур Салимов., Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Артур Салимов., Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Артур Салимов., Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Артур Салимов., Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Артур Салимов., Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Артур Салимов., Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Артур Салимов., Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Артур Салимов., Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Артур Салимов., Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Артур Салимов., Mkset.ru
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей