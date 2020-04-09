В Уфе на УМПО обещали решить проблему очередей на работу

С неожиданной проблемой столкнулись накануне, 8 апреля, работники УМПО, которые вышли на работу после нескольких дней самоизоляции дома.

На проходной работников предприятия ждал входной фильтр в виде измерения температуры бесконтактным термометром и обработки рук антисептиком. В результате перед входом образовалась длинная очередь, в которой люди стояли, нарушая предписанную инструкциями дистанцию в 1,5 метра между друг другом.

Фотографии очереди появились в соцсетях и быстро разошлись по пабликам.

После этого представители руководства ОДК-УМПО сообщили, что постараются больше не повторить подобной ситуации.