В Уфе на УМПО обещали решить проблему очередей на работу
9 апреля, 10:27ОбществоТатьяна МайороваФото: Подслушано УМПО/ vk.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Представители предприятия обещали больше не повторять подобной ситуации.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
С неожиданной проблемой столкнулись накануне, 8 апреля, работники УМПО, которые вышли на работу после нескольких дней самоизоляции дома.
На проходной работников предприятия ждал входной фильтр в виде измерения температуры бесконтактным термометром и обработки рук антисептиком. В результате перед входом образовалась длинная очередь, в которой люди стояли, нарушая предписанную инструкциями дистанцию в 1,5 метра между друг другом.
Фотографии очереди появились в соцсетях и быстро разошлись по пабликам.
После этого представители руководства ОДК-УМПО сообщили, что постараются больше не повторить подобной ситуации.
Сегодня в соцсетях пока никаких тревожных сигналов с УМПО уже не появлялось.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей