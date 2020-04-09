В Токио из-за коронавируса закрыли «Диснейленд»

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Развлекательный парк «Диснейленд» в столице Японии Токио закрылся как минимум до середины мая в связи с пандемией коронавируса.
Кроме этого, не будут работать и водные аттракционы DisneySea, сообщает 9 апреля газета «Известия».
Отмечается, что всем покупателям билетов с окончанием срока действия от 29 февраля по 31 мая руководство парка предложит взамен оформить билеты с открытой датой. Такой документ будет действителен до 31 марта 2021 года. Кроме этого, гостям, имеющим годовой абонемент, автоматически продлится срок его действия.
Парки «Диснейленд» в настоящее время закрыты по всему миру.
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