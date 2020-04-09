В Сургуте ребенок сбежал из детского сада

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Прокуратура в Сургуте установила факт самовольного покидания ребенком детского сада. По данном инциденту возбуждено административное дело.
Как сообщает muksun.fm, ребенок смог самостоятельно покинуть территорию одного из детских садов Сургута без сопровождения родителей.
Правоохранители полагают, что инцидент случился из-за невнимательного отношения персонала к воспитанникам.
Одному из сотрудников выписан штраф, двое других привлечены в дисциплинарной ответственности.
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