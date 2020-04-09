В России продолжает расти число зараженных коронавирусом COVID-19

Во вторник, седьмого апреля, количество больных в РФ выросло еще на 1 175 человек (в Москве на 660), а в среду, восьмого апреля — на 1 459 человек (в Москве — на 857), пишет телеграм-канал «Мейстер».

Длительность инкубационного периода заболевания длится около 14 дней. Таким образом, все заболевшие COVID-19 граждане подхватили вирус не позднее 23, 24 и 25 марта соответственно. После обращения президента Владимира Путина 25 марта, в России был зафиксирован покупательский бум. Речь идет о массовом нашествии граждан в торговые центры. В итоге статистика заболеваемости показала прирост 29,85%.

Сведения о заразившихся не позднее 28 и 29 марта опубликуют 13 и 14 апреля. В конце прошлого месяца многие россияне решили отправиться на природу. Судя по всему, число подхвативших китайскую коронавирусную инфекцию заметно увеличится. Их явно будет больше чем сегодня, уверены авторы Мейстер».

Объявленный вечером 29 марта в Москве и Подмосковье режим обязательной домашней самоизоляции отразится в статистике 15 апреля.