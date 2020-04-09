В Москве индекс самоизоляции поднялся до 4,9

В ближайших к Москве населенных пунктах выше всего данный показатель в Красногорске. Он достиг отметки 5. В Одинцово, Коломне, Долгопрудном и Железнодорожном он был на уровне 4,9. В Реутове показатель был ниже всех - 4,1.