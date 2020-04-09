В Москве индекс самоизоляции поднялся до 4,9

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В российской столице по состоянию на 6 часов утра 9 апреля индекс самоизоляции составил 4,9. Таким образом, практически все москвичи находились дома.
Как сообщает газета «Известия», индекс самоизоляции подсчитывается специальным сервисом «Яндекса».
В ближайших к Москве населенных пунктах выше всего данный показатель в Красногорске. Он достиг отметки 5. В Одинцово, Коломне, Долгопрудном и Железнодорожном он был на уровне 4,9. В Реутове показатель был ниже всех - 4,1.
Шкала индекса самоизоляции находится в пределах от 0 до 5. Если показатель нулевой, это значит, что все вышли на улицу. Если показатель равен 5, значит, что все люди находятся дома.
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