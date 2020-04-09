В Башкирии в РКБ приняли решение на счет карантина и начали выпускать людей

О решении рассказала в эфире «Эхо Москвы Уфа» замминистра здравоохранения Ирина Кононова. По ее словам, больных, у которых подтвердится наличие коронавирусной инфекции, переведут в Дему, в госпиталь для инфицированных.

Те пациенты, которые находятся в РКБ без особых симптомов болезни и с отрицательным анализом по коронавирусу, отправят домой. По словам Кононовой, отрицательные анализы приходят сразу, надо ждать положительных.

Что касается персонала, то его часть останется в медучреждении «до последнего пациента». Кроме медицинских сотрудников в больнице также остается администрация.

По словам замминистра, намеченный план в больнице намерены выполнить до конца этой недели. Больницу открыть планируют уже в 20-х числах апреля.