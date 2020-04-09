В Башкирии ужесточили контроль над прибывшими из Москвы пассажирами

С сегодняшнего дня, 9 апреля, в Башкирии начинается особый контроль за пассажирами, которые прибывают в республику из Москвы. По прибытию в аэропорт все они будут сдавать тест на наличие коронавируса, после чего обязаны самоизолироваться на две недели.