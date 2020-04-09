В Башкирии ужесточили контроль над прибывшими из Москвы пассажирами
9 апреля, 12:56ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Все они будут сдавать тест на коронавирус.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
С сегодняшнего дня, 9 апреля, в Башкирии начинается особый контроль за пассажирами, которые прибывают в республику из Москвы. По прибытию в аэропорт все они будут сдавать тест на наличие коронавируса, после чего обязаны самоизолироваться на две недели.
Глава Башкирии Радий Хабиров попросил граждан воздержаться от командировок и поездок в Москву. В случае, если кому-то из членов правительства или чиновников республики нужно будет посетить столицу, сделать он это сможет только с разрешения оперативного штаба.
Напомним, ранее такие строгие меры применялись только к гражданам, прибывшим из-за границы.
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