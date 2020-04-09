В Башкирии продукты пчеловодства стоят на страже иммунитета

Продукты пчеловодства (мёд, перга, прополис и маточное молочко) традиционно применяемые для поддержания здоровья, включенные в ежедневных рацион повышают защитные силы организма и укрепляют иммунитет, так как содержат в своем составе витамины, белки, свободные аминокислоты, органические кислоты, липоиды, биогенные стимуляторы, флавоноиды и тд. Продукты пчеловодства действуют в полной гармонии с естественными функциями организма, они совместимы между собой и их можно применять параллельно с прописанным фармакологическим лечением.

Продукты пчеловодства обладают ценными биологическими свойствами и лекарственные препараты на их основе содержат биологические активные вещества, повышающие иммунитет. Поэтому продукты пчеловодства широко применяются в различных отраслях медицины (кардиологии, педиатрии, стоматологии, гинекологии и др.).

Натуральный пчелиный мед – это ценный пищевой продукт с диетическими и лечебными свойствами. Мед содержит в своем составе макро и микроэлементы (калий, фосфор, магний, кальций и тд), витамины (В1, В2, В3, В6, В9, С, Н, РР, Е, А, каротин, холин), кислоты (янтарная, муравьиная, яблочная, лимонная и тд) и ферменты. Мед повышает выносливость организма к неблагоприятным факторам внешней среды, способствует восстановлению сил, положительно влияет на деятельность сердца, печени, почек, обладает ранозаживляющим, антитоксическим, общеукрепляющим и антибиотическим действием.

– это ценный пищевой продукт с диетическими и лечебными свойствами. Мед содержит в своем составе макро и микроэлементы (калий, фосфор, магний, кальций и тд), витамины (В1, В2, В3, В6, В9, С, Н, РР, Е, А, каротин, холин), кислоты (янтарная, муравьиная, яблочная, лимонная и тд) и ферменты. Мед повышает выносливость организма к неблагоприятным факторам внешней среды, способствует восстановлению сил, положительно влияет на деятельность сердца, печени, почек, обладает ранозаживляющим, антитоксическим, общеукрепляющим и антибиотическим действием. В качестве лечебного питания мед можно употреблять от 60 до 100 г в день в несколько приемов. Утром мед поможет взбодриться и привести организм в тонус, а вечером расслабиться и хорошо заснуть.

Перга - биологически активный продукт содержащий витамины С, В1, В2, В6, Р, А, Д, Е, микро и макро элементы, ферменты и тд. Мощнейший источник белка, который крайне необходим в период интенсивных мышечных нагрузок, а также при росте детского организма. Пыльца, как исходное сырье перги, по содержанию белка как минимум в 5 раз богаче говядины. Перга также является природным анаболиком – при ее употреблении растут мышцы. Перга очень полезна для стабилизации деятельности сердечной мышцы. В ней много калия, который отвечает за выведение из организма лишней жидкости, стимулирует работу сердца. Калий величайший помощник сердца, в перге его по массе содержится до 40%. Также в перге содержится много органического железа, поэтому ее употребление полезно при малокровии, а также после хирургических вмешательств.

Людям с онкологией, польза от употребления перги очевидна – она снимает быстро накатывающуюся усталость, борется со слабостью и тонизирует организм. Тем, кто не употребляет продукты животного происхождения (вегетарианцы), а также тем, кто соблюдает пост употребление перги позволит восполнить дефицит белков.

По 1 чайной ложке 3 раза в день после еды в течение 10 дней, с перерывом в 7 дней. Затем можно повторить 10 дневной курс лечения, дальнейший прием перги зависит от состояния организма.

Детям с пяти лет можно принимать пергу по половине чайной ложки 2 раза в день в течение 10 дней. С 14 лет принимается доза взрослого.

Прополис - сильнейший антисептик.

Прополис – смолистое вещество, которые пчелы собирают с почек тополя, березы, ольхи, черемухи, осины и других растений, смешивают с секретом пищевых желез, добавляя воск и пыльцу. У прополиса горьковатый, но очень приятный запах леса и улья: запах клейких березовых, тополиных почек, воска и меда.

Прополис обладает противомикробными, противогрибковыми, противовоспалительными, ранозаживляющими, противоопухолевыми, анестезирующими и стимулирующими свойствами. Прополис способствует повышению иммунитета, тонизирует, снимает напряжение и увеличивает работоспособность.

Основное достоинство прополиса – его высокое антимикробное действие. В связи с этим он находит все более широкое применение в медицине. В состав прополиса входят смесь смол и бальзамов, воск, эфирное масло, цветочная пыльца, витамины группы В, А, С, микроэлементы, в том числе алюминий, ванадий, железо, кальций, кремний, марганец, стронций тд.

Маточное молочко – это клейкообразное вещество которое вырабатывают верхнечелюстными аллотрофическими железами молодые пчелы. Оно применяется для кормления пчелиной матки (королевы) и личинок пчел. Следует иметь в виду что личинок только первые три дня их жизни кормят разбавленным маточным молочком, и они в среднем проживут около 2-х месяцев, а вот пчелиная матка питается только маточным молочком на протяжении все своей жизни, а это около 5-7 лет.

Маточное молочко (королевское желе) – содержит - белки, жиры, минеральные соли, углеводы, витамины, нуклеиновые и органические кислоты, макро и микро элементы, ферменты, гормоны и другие компоненты, обладает высокой биологической активностью и питательностью. По аминокислотному составу белок маточного молочка наиболее близок к белку мяса, коровьего молока и куриного яйца, но значительно превосходит животные белки по содержанию лизина, пролина, аспарагиновой и глютаминовой аминокислот. Маточное молочко является мощным биологическим стимулятором белкового, углеводного, жирового и энергетического обмена. Обладает противовирусным, антибактериальным и противоопухолевым действием.

Маточное молочко способствует улучшению функционирования центральной и периферической нервной системы, сердечно-сосудистой системы, улучшает кровоток, запускает регенеративные процессы, омолаживает организм, повышает иммунные способности организма.

Под воздействием солнечного света и температуры маточное молочко теряет свои полезные свойства. Для сохранения всех полезных свойств применяют методы хранения: заморозка, лиофилизация и консервация медом (1:100).

Маточное молочко рекомендовано применять взрослым по 1 чайной ложке 2 раза в день, применяется за 20-30 минут до еды, детям в зависимости от возраста – по 1⁄2 или 1⁄4 чайной ложки 1-2- раза в день. Следует помнить, что маточное молочко не принимают перед сном.

Главное противопоказание - это аллергическая реакция на продукты пчеловодства. Также следует помнить, что продукты пчеловодства усиливают кровоток и тонизируют организм. Их применение следует строго контролировать при гипертонии, диабете, повышенной свертываемости крови, тромбозах, возбудимости и бессоннице.

При разумном потреблении продукты пчеловодства принесут организму несомненную пользу, повысят защитные силы организма и укрепят иммунитет. Еще раз повторюсь, что продукты пчеловодства (мёд, перга, прополис и маточное молочко) действуют в полной гармонии с естественными функциями организма, они совместимы между собой и их можно применять параллельно с прописанным фармакологическим лечением.

ООО «Производственный Центр «Башкирский мёд»

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