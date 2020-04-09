В Башкирии предлагают проводить похороны в режиме онлайн

На правила полной самоизоляции отозвались и ритуальные службы. Теперь скорбящим предлагают провести похороны в онлайн-режиме.

По данным Bash.news, ритуальные службы предлагают снять церемонию погребения на видео или же по выбору провести прямой эфир.

Чтобы забрать усопшего, сотрудники выезжают за ним в защитных комбинезонах, после каждого посещения одежда обрабатывается. Бригады, как и прежде, работают круглосуточно.