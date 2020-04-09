В Башкирии предлагают проводить похороны в режиме онлайн
9 апреля, 13:16ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С новым предложением выступили ритуальные компании.
На правила полной самоизоляции отозвались и ритуальные службы. Теперь скорбящим предлагают провести похороны в онлайн-режиме.
По данным Bash.news, ритуальные службы предлагают снять церемонию погребения на видео или же по выбору провести прямой эфир.
Чтобы забрать усопшего, сотрудники выезжают за ним в защитных комбинезонах, после каждого посещения одежда обрабатывается. Бригады, как и прежде, работают круглосуточно.
Уточняется, что новая услуга делается бесплатно, и она благотворительная.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей