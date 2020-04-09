В Башкирии на время коронавируса не будут наказывать за истекшие документы
9 апреля, 16:46ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Об этом предупредили в региональном МВД.
В ведомстве сообщили, что это способ снизить количество граждан, посещающих учреждения с госуслугами во время угрозы распространения карантина.
Пресс-служба МВД передала, что в отношении граждан приостановили оформление материалов о привлечении к ответственности за использование просроченных документов, в число которых входит паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение.
Оформить их можно будет после окончания режима самоизоляции. Ряд государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел,можно также, воспользовавшись порталом gosuslugi.ru, напомнили в МВД.
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