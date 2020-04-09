В Башкирии на время коронавируса не будут наказывать за истекшие документы

В ведомстве сообщили, что это способ снизить количество граждан, посещающих учреждения с госуслугами во время угрозы распространения карантина.

Пресс-служба МВД передала, что в отношении граждан приостановили оформление материалов о привлечении к ответственности за использование просроченных документов, в число которых входит паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение.