Специалисты разъяснили вопрос о зарплате в нерабочий период в России
9 апреля, 15:59ОбществоФото: pixabay.com
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Представители Роструда рассказали о системе начисления зарплат в период с 4 по 30 апреля. Напомним, что президент Владимир Путин объявил эти дни нерабочими.
Как сообщает properm.ru, данный период не является выходным или праздничным днем. Поэтому заработная плата будет начисляться в стандартном режиме. В ведомстве отметили, что работодатель может установить премии по собственному желанию. Подчеркивается, что заработная плата сотрудников, для которых установлен оклад, останется прежней.
Нерабочие дни из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в России продлятся до 30 апреля. Ранее планировалось объявить нерабочий период только до 5 апреля. 7 апреля президент провел совещание с вирусологами, где обсудил возможность сокращения енрабочего периода. Но, по мнению специалистов, говорить об этом можно будет только через неделю.
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