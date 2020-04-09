Специалисты разъяснили вопрос о зарплате в нерабочий период в России

Как сообщает properm.ru , данный период не является выходным или праздничным днем. Поэтому заработная плата будет начисляться в стандартном режиме. В ведомстве отметили, что работодатель может установить премии по собственному желанию. Подчеркивается, что заработная плата сотрудников, для которых установлен оклад, останется прежней.

Нерабочие дни из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в России продлятся до 30 апреля. Ранее планировалось объявить нерабочий период только до 5 апреля. 7 апреля президент провел совещание с вирусологами, где обсудил возможность сокращения енрабочего периода. Но, по мнению специалистов, говорить об этом можно будет только через неделю.