Фото: flickr.com
RT смоделировал момент знаменитого снимка водружения Знамени Победы над Рейхстагом
9 апреля, 20:59Общество
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Телеканал RT реконструировал момент, когда был запечатлен знаменитый снимок водружения Знамени Победы над Рейхстагом 2 мая 1945 года.
Как пишет RT, для воссоздания исторического момента были взяты все имеющиеся в открытом доступе снимки с крыши Рейхстага, включая панораму разрушенного Берлина.
Напомним, военкор СССР Евгений Халдей после захвата Рейхстага сделал серию фотографий на крыше главного здания Германии, которая вошла в историю под названием «Знамя Победы над Рейхстагом».
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