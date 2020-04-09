После нерабочего месяца из-за коронавируса жителей Башкирии снова ждут выходные
9 апреля, 12:04ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Праздничные выходные в республике пройдут в мае.
Минтруда Башкирии сообщило, что отдых продлится на майских каникулах восемь дней. В честь Дня весны и руда предстоит пятидневный отдых с 1 по 5 мая включительно. После придется немного поработать с 6 по 8 мая.
Следом в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне идут нерабочие праздничные дни с 9 по 11 мая. На один час сократят рабочие дни 30 апреля и 8 мая.
Напомним, что до 30 апреля Владимир Путин по всей России объявил нерабочие дни с сохранением заработной платы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
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