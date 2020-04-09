На Параде Победы в Москве пройдут танки с антивирусной защитой

Ранее агентство ТАСС сообщало, что с 1 апреля экипажи 30 легенадрных танков Т-34 на подмосковном полигоне Алабино приступили к тренировкам.

Всего в параде Победы 9 мая на Красной площади по случаю 75-летнего юбилея окончания Великой Отечественной войны примут участие 50 танков. Как пояснили ТАСС на «Уралвагонзаводе», где делают танки, вся российская бронетехника имеет систему защиты от любого оружия массового поражения — от радиации, отравляющих веществ, бактерий, спор и вирусов.

Планируется, что танки Т-90М на предстоящем параде Победы покажут впервые. Кроме того, по Красной площади пройдут легендарные Т-34-85, модернизированные Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-14 «Армата».

Напомним, несколько дней назад секретарь оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы, советник президента России Антон Кобяков направил письмо на имя главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, в котором содержится просьба не приглашать на парад людей старше 65 лет, включая ветеранов Великой Отечественной войны.