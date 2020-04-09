В Башкирии из-за коронавируса закрыли больницу в Стерлитамаке

Сегодня, 9 апреля, стало известно, что в Стерлитамаке закрылась городская клиническая больница №1.

По данным портала Стерлеград, это связано с тем, что сюда перевели из уфимской РКБ пациента с подозрением на коронавирус. Однако подчеркивается, что данная информация не имет официального подтверждения.

- В карантине вместе с пациентами оказались и сотрудники больницы, - сообщил Стерлеград со ссылкой на сотрудницу клиники.

Тем временем администрация Стерлитамакской ГКБ №1 дала официальный комментарий. Не вдаваясь особо в подробности, в нем сообщили, что "в связи с проведением карантинных мероприятий приостановлена госпитализация в стационар". Доступ в клинику также ограничен.

Представители администрации клиники заверили, что в скором времени режим работы болницы будет восстановлен. Поликлиники, женская консультация, роддом, и еще один стационар, расположенный на улице Голикова, работают как обычно.