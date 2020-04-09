«Может быть несколько тысяч человек»: в правительстве Башкирии обсудили историю в РКБ

Сегодня, 9 апреля, на совещании в правительстве Башкирии одной из главных тем для обсуждения стала ситуация, сложившаяся в РКБ, где в минувший вторник был объявлен карантин после того, как внезапно был поставлен посмертный анализ 80-летней женщине, скончавшейся от сосудистого поражения головного мозга.

Вокруг событий в РКБ который день множатся различные «инсайды». Так, например, с утра сообщалось о 38 человеках, которые могли быть отправлены из РКБ в демскую больницу, которая перепрофилирована в инфекционный госпиталь. Помимо этого, в соцсетях появилась информация, что пациенты из РКБ были ночью переведены в районные больницы — в Мелеуз, Федоровку, Белебей и т. д.

Главный врач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова, в адрес которой в последние дни прозвучало немало упреков, перестала общаться со СМИ и постит в соцсетях теперь лишь слова признательности за оказанную больнице помощь. При этом нельзя не отметить, что довольно исчерпывающую информацию о положении дел в клинике, которая пресекла большинство слухов, сегодня предоставили сначала на совещании в правительстве РБ, а потом и на брифинге в минздраве.

— По состоянию на 8 апреля у нас оказывается медицинская помощь, помимо инфекционной больницы №4, в госпитале на базе демской больницы. Это действительно связано с тем, что у нас есть ряд медицинских учреждений, в которых отмечены случаи с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, и, в первую очередь, это связано с РКБ имени Куватова, — отметил глава минздрава Максим Забелин.

Он также сообщил, что в РКБ за минувшие сутки дополнительно было обследовано еще 500 человек. Сомнительные анализы оказались у 50 человек, они переданы в республиканский Центр гигиены и эпидемиологии для подтверждения либо опровержения.

— Определен круг контактных лиц, которые имели доступ к таким пациентам и медикам из РКБ с ретроспективой в 14 дней. Им рекомендовано находиться на самоизоляции и жестком карантине. Они обследуются, — уточнил министр.

Максим Забелин пояснил также, что территория РКБ, как и положено, разделена на «чистые» и «грязные» зоны в зависимости от места нахождения людей с подозрением на коронавирус.

В ходе брифингов чиновникам также удалось прояснить слухи о том, что «инфекция из РКБ расползается по Башкирии». Максим Забелин признал, что в больницах городов Октябрьский, Белебей и Мелеуз оказались пациенты, выписанные на протяжении последних двух недель из РКБ имени Куватова.

— У них появилась клиника острого респираторного заболевания. Они изолированы, проводятся необходимые карантинные мероприятия, — пояснил Максим Забелин.

При этом информация о том, что в последние дни, когда уже фактически был установлен карантин в РКБ, людей вывозили под покровом ночи из этой больницы в другие медучреждения, пока официального подтверждения не получила.

Напомним, что сразу после объявления карантина в РКБ шла речь о том, что там оказались около 1200 человек — примерно 600 пациентов, столько же медиков и еще 55 человек из клининговой компании, которых угораздило оказаться в больнице в «час-Х». Несмотря на мелькающие в соцсетях жалобы на качество больничного питания, Максим Забелин постарался убедить, что в больнице налажено питание всех, кто там находится.

— У нас увеличивается круг людей, которые по регламентам санитарно-эпидемиологической работы и приказам главного санитарного врача России подлежат самоизоляции. Только по ситуации в РКБ, как мне докладывает министр здравоохранения, это может быть несколько тысяч человек, — заявил на сегодняшнем совещании глава Башкирии Радий Хабиров. — Поэтому всю нашу работу и всю нашу энергию мы направим на контроль за лицами, которые попали в перечень эпидрасследования и теперь подлежат самоизоляции. Будет проводиться их поквартирный обход на предмет соблюдения жесточайшего карантина. Каждый из них с высокой долей вероятности является носителем инфекции. Вплоть до привлечения к административной или даже уголовной ответственности за нарушение карантина.

При этом Радий Хабиров довольно корректно выразился о сотрудниках РКБ, которые начали распространять информацию о проблемах внутри клиники. Напомним, мы публиковали выдержи из интервью заведующей ревматологическим терапевтическим отделением РКБ имени Куватова, врачом с более 40-летним стажем Риммы Камаловой на эту тему.

Утром в эфире радио «Эхо Москвы в Уфе» заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова опровергла практически все, что рассказала Римма Камалова, особенно в той части, где доктор сообщила о сокрытии сведений о наличии коронавируса в РКБ

— Здоровые люди в РКБ не лежат. Пневмония — это уже осложнение текущей болезни. Речь идет о сезонном росте заболеваемости на фоне подъема гриппа и ОРВИ. Надо понимать, что учреждение имеет свой микробиологический спектр, нахождение в медорганизации — это всегда высокий риск, о котором мы всегда предупреждаем наших пациентов. Народ поэтому перекладывает ответственность на врачей. Да, оно и правильно, у них — диплом, опыт, но при этом та глубина понимания рисков, которая существует в обществе, не отражает существующую картину, — подчеркнула Ирина Кононова.

Глава Башкирии постарался выразиться еще мягче.

— Я хочу поблагодарить врачей, которые оказались в РКБ на карантине вместе с пациентами. Они думают не только о себе, но и о пациентах. Но прошу проговорить с руководителями подразделений, чтобы они были более разборчивы, давая интервью СМИ. Мы ничего не скрываем, даем довольно деликатные сведения в прямом эфире. Врачам там тяжело, мы их понимаем, постараемся их поддержать, — отметил Радий Хабиров и дал поручения столичной мэрии обратить внимание на возможные бытовые и семейные проблемы медиков из РКБ, которые оказались оторваны от близких из-за карантина.

К сожалению, ситуация с коронавирусом в республике развивается настолько стремительно, что данные о подтвержденных и подозреваемых диагнозах могут меняться едва ли не ежечасно.

— Мы начали с большой тревогой фиксировать, что у нас появляются очаги. Сначала был в Сибае, куда приезжал зараженный торговец мясом, и мы последствия этой истории, всю ее цепочку, еще до конца не видим, хотя в Сибае у же появился первый инфицированный. Вы видите, что происходит в РКБ имени Куватова, где нам пришлось включить весь регламент и оставить в больнице довольно большое количество пациентов и медиков. Я прошу с пониманием относиться к этим нашим действиям, — подчеркнул Радий Хабиров.

Напомним, что по последним данным в Башкирии зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались два человека, у которых посмертно был диагностирован COVID-19, шесть человек выписаны как вылечившиеся от коронавируса. 142 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус. Пятеро находятся в обсерваторе после возвращения из-за границы.

Из бюджета Башкирии выделено 106 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам. Из федерального бюджета получено 1 млрд 250 млн рублей на перепрофилирование и дооснащение медучреждений.