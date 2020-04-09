Минздрав Башкирии опроверг новости о вспышке пневмонии в РКБ, но признал ее «рост»

Напомним, накануне сразу два СМИ – Идель.реалии и Медиакорсеть, опубликовали информацию о том, в Республиканской клинической больнице им. Р. Куватова, которая в настоящее время закрыта на строгий карантин, знали о коронавирусе на два дня раньше, чем были предприняты меры. Кроме того, врачи, оставшиеся в больнице, сообщили о вспышке пневмонии в медучреждении, а также о том, что руководство больницы всячески пыталось скрыть эту информацию. Также напомним, что ранее именно в РКБ от ряда хронических заболеваний скончалась 80-летняя женщина, у которой коронавирус был найден посмертно.

В эфире программы «Утренний разворот» радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова заявила, что ни о какой вспышке пневмонии, как внутрибольничной, так и внебольничной, речи не идет. Однако в это же время она признала рост заболеваемости пневмонии по сравнению с другими сезонами.

«Вспышкой нельзя это назвать.

Здоровые люди в РКБ не лежат. Пневмония – это уже осложнение текущей болезни. Речь идет о сезонном росте заболеваемости на фоне подъема гриппа и ОРВИ. Надо понимать, что учреждение имеет свой микробиологический спектр, нахождение в медорганизации – это всегда высокий риск, о котором мы всегда предупреждаем наших пациентов. Народ поэтому перекладывает ответственность на врачей. Да, оно и правильно, у них – диплом, опыт, но при этом та глубина понимания рисков, которая существует в обществе, не отражает существующую картину.

Да, в республике многие медучреждения прошли все стандарты сертификации Росздравнадзора. Но ведь это не значит, что могут быть осложнения», - заявила в прямом эфире Ирина Кононова.

Она также высказалась в адрес своей коллеги – заведующей ревматологическим терапевтическим отделением РКБ имени Куватова, врачом с более 40-летним стажем Риммой Камаловой, которая и дала откровенное интервью о существующих проблемах в РКБ и о том, как и кто их пытался скрыть.

«Доктор – не эпидемиолог, я не думаю, что она может судить об эпидобстановке в РКБ. Она просто высказала свое личное мнение, помноженное на тревоги, которые испытывают сегодня и сотрудники и пациенты. Да, я не положительно его оцениваю. Но все имеют право высказаться. Никаких санкций к таким врачам, высказавшим свое мнение, у нас не будет», - заверила Ирина Кононова.

Она также пояснила, что само учреждение РКБ не рассчитано на то, что половина персонала там останется ночевать на карантине. Заодно она поблагодарила всех, кто так или иначе помог больнице и ее персоналу справиться с первостепенными проблемами (спальные места, предметы гигиены, продуктовые наборы и т.д.).

«Столько людей откликнулось, так много помощи. Мы благодарны каждому!» - призналась чиновник.

При этом она уточнила, что в больнице «никто не заперт».

«Те, у кого найдут COVID-19, будут переведены в Демскую больницу, те, у кого его не найдут, отправятся домой на самоизоляцию. Пациенты и врачи, у которых нет симптомов коронавируса, тоже уйдут на самоизоляцию. Часть персонала останется в больнице до последнего, конечно. Помощь всем экстренным пациентам оказывается».