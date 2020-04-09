Лица Победы. Петр Шабаров: Был ранен осколком, но остался в строю до конца боя

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Шабаров Петр Андреевич. 1923 года рождения.

Из наградного листа:

«Награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что он 19 и 20 ноября 1943 года в бою за деревню Калиновка, точно управляя огнем из миномета, уничтожил 5 фрицев. Когда выбыл из строя наводчик, он заменил его и продолжал вести огонь, был ранен осколком снаряда, но оставался в строю до окончания боя.

Товарищ Шабаров, командуя огневым взводом минометной роты в боях за город Бранденбург, уничтожил 3 огневые точки противника и взял в плен 3 солдат противника, которые оставались в подвалах и вели огонь из панцерфаустов по нашим наступающим подразделениям.

За проявленное мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды.

Товарищ Шабаров в наступательных боях при ликвидации окруженной группировки противника огнем минометов своего взвода уничтожил до 15 гитлеровцев и подавил одну 75-мм пушку. В наступательных боях на деревни Колов взвод товарища Шабарова истребил до 10 гитлеровцев.

За проявленные мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды».

Следите за нашими публикациями в рубрике «75 лет Победы».