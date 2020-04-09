Глава Башкирии рассказал о всех изменениях, которые ужесточают режим самоизоляции

По словам Радия Хабирова, принять такое решение его вынудил тот факт, что на сегодняшний день в регионе уже 22 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. И ничего более эффективного, чем соблюдение самоизоляции, по его мнению, нет.

В качестве одной из мер он выделил то, что в скором времени начнут отзывать разрешения на работу тем предприятиям, которые будут не соблюдать противоэпидемические мероприятия. Проверки, отметил Хабиров, начнутся уже с 10 апреля.

В качестве еще одной меры он выделил временные ограничения, а именно «комендантский час» для детей и пенсионеров старше 65 лет. Для детей запрещено находится на улице с 18:00 и до 13:00, а для пожилых с 18:00 и до 10:00.

— Категорически запрещаем находиться в парках и скверах, все они закрыты. Всех нарушителей режима будем наказывать. У нас начали появляться очаги инфекции. Увеличивается круг людей, которые подлежат самоизоляции. Это может быть несколько тысяч человек. Усиливаем контроль за соблюдением жесточайшего карантина теми, кто контактировал с инфицированными и попал в структуру эпидемиологических расследований. Потому что каждый из них может быть носителем инфекции. Одновременно усиливаем работу по патрулированию улиц, — проинформировал Хабиров.

Кроме того, в Башкирии теперь обязательно сдавать анализ на коронавирус и сидеть в режиме самоизоляции всем прибывшим из Москвы. При нарушении этих требований глава Башкирии пригрозил привлекать к уголовной ответственности.