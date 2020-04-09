ФСС доставит жителям Татарстана средства реабилитации на дом

В фонде пояснили, что при возникновении необходимости в средствах реабилитации или в протезно-ортопедической продукции заявку доступно оформить через сайт госуслуг или портал ФСС, передает Inkazan.

Кроме этого, в ФСС рассказали, что заявление в режиме офлайн лучше написать от руки и прикрепить копии всех требуемых документов. Далее письмо нужно отправить по адресу фонда в Татарстане.

Отмечается, что Фонд социального страхования в регионе своевременно обеспечивает нуждающихся подгузниками и пеленками. Также ФСС намерен обеспечить техническими средствами реабилитации - креслами-колясками - всех, кто попал в госконтракт. Все требуемые изделия люди с ограниченными возможностями будут получать на дом.