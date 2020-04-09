ФСС доставит жителям Татарстана средства реабилитации на дом
Специалисты Фонда социального страхования (ФСС) в Республике Татарстан на время действия режима самоизоляции доставляют средства реабилитации на дом. Граждане с ограниченными возможностями смогут прибегнуть к услуге оформления доставки через интернет.
В фонде пояснили, что при возникновении необходимости в средствах реабилитации или в протезно-ортопедической продукции заявку доступно оформить через сайт госуслуг или портал ФСС, передает Inkazan.
Кроме этого, в ФСС рассказали, что заявление в режиме офлайн лучше написать от руки и прикрепить копии всех требуемых документов. Далее письмо нужно отправить по адресу фонда в Татарстане.
Отмечается, что Фонд социального страхования в регионе своевременно обеспечивает нуждающихся подгузниками и пеленками. Также ФСС намерен обеспечить техническими средствами реабилитации - креслами-колясками - всех, кто попал в госконтракт. Все требуемые изделия люди с ограниченными возможностями будут получать на дом.
«Даже во время самоизоляции инвалидам все эти изделия поставщики привозят на дом, при этом соблюдаются все меры предосторожности», - пояснили в пресс-службе фонда.