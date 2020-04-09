Премьер поддержал предложение ЕР о расширении "кредитных каникул"

Как подчеркнул премьер, услышать позицию «Единой России» — крайне важно, поскольку депутаты из этой фракции занимают наибольшее количество мест в Госдуме. Мишустин отметил, что ЕР в течение многих лет задает ход социально-экономическому развитию государства и берет на себя ответственность как в кризисные, так и в стабильные времена, пишет kursdela.biz.

Члены партии озвучили свои предложения по помощи населению и направили их на рассмотрение правительству. «Мы выступаем за них и уже взяли в работу. Я думаю, что буквально в течение нескольких дней мы примем соответствующие решения», — дал обещание Мишустин. Он уверил, что перед «Единой Россией» и правительством поставлена общая цель: предпринять все возможное для того, чтобы как можно большее количество граждан смогло воспользоваться этими льготами.

Напомним, ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что ЕР выступила с инициативой об увеличении порога ипотечного кредита, при котором заемщик будет обладать правом оформления «кредитных каникул». В партии не сомневаются в необходимости расширения льгот и помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации из-за эпидемии коронавируса.

В процессе совещания руководитель «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что «в актуальных условиях каждому региону требуется отдельный план федеральной поддержки».

Также «Единая Россия» выступила с предложением о более строгом регулировании цен на продукты питания в чрезвычайных ситуациях, поскольку рост цен в период пандемии чаще всего вызван действиями поставщиков, а не производителей. В партии полагают, что следует ограничить наценку в 10 % для всех этапов перепродажи продуктов. Михаил Мишустин также поддержал эту инициативу.

Помимо этого, «Единая Россия» направила правительству предложения по ряду антикризисных мер в отношении социально ориентированных НКО. Депутаты выступают за то, чтобы предоставить этим организациям пакет льгот, аналогичный льготам для малого и среднего бизнеса, а также отсрочку по выплатам банковских кредитов и уплаты всех видов налогов (кроме НДС), сообщает портал «Единой России».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал очередные меры поддержки граждан и экономики страны. Он поручил исследовать вопрос о продлении каникул по потребительским кредитам и ипотеке.

«Заявленная Центробанком России мера по введению «кредитных каникул» - важный шаг. Однако, объявленная сумма в 1,5 млн рублей - низкая. Правительству страны необходимо поднять максимальный порог ипотечного займа, при котором люди могут уйти на «кредитные каникулы», - рассказал депутат Горсовета Уфы от «Единой России» Айдар Зубаиров.

«Сегодня средний размер ипотечного кредита в Башкортостане составляет порядка двух млн рублей. В крупных городах эта сумма больше. Все зависит от стоимости квадратного метра жилья. В целом в регионе совокупный портфель ипотечных кредитов заемщиков составляет более 212 млрд рублей».

Спикер отметил, что увеличение суммы станет хорошей поддержкой не только для населения, но для банков, которые могли бы меньше реагировать на случаи просрочки.

Сегодня ситуация на ипотечном рынке Башкирии находится в «замороженном» состоянии: поток клиентов заметно уменьшился из-за режима изоляции.