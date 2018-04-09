В Уфе в середине недели пойдет снег

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ночное время по-прежнему сохранится минусовая погода.
Синоптики опубликовали свой прогноз погоды на ближайшие дни, который пока лишает жителей региона на теплую весну.
По их данным, в дневное время температура воздуха будет подниматься до +10 градусов, однако в темное время суток будет снова холодать вплоть до минусовых значений.
По ночам возможны заморозки до -4 градусов, а в середине текущей недели неизбежен снегопад.
В таком темпе погодная ситуация будет развиваться практически всю вторую декаду апреля.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей