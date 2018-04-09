В Уфе в середине недели пойдет снег

Синоптики опубликовали свой прогноз погоды на ближайшие дни, который пока лишает жителей региона на теплую весну.

По их данным, в дневное время температура воздуха будет подниматься до +10 градусов, однако в темное время суток будет снова холодать вплоть до минусовых значений.