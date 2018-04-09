В Москве наградили журналистов, пишущих на экономические темы

В номинации «Лучшее федеральное средство массовой информации» победителем стало Общественное телевидение России.

В номинации «Лучшее региональное средство массовой информации» лауреатами конкурса стали деловой журнал «Бизнес и власть» (Вологодская область), газета «Бизнес-класс» (Архангельск), газета «Знамя» (Тамбовская область), телеканал «Тула», филиал ГТРК «Новосибирск», интернет-журнал «Бизнес-изба» (Белгород) и ряд других СМИ из разных регионов России.

Этот конкурс проводится давно, он был учрежден в 1993 году Торгово-промышленной палатой России. Это первая профессиональная премия для журналистов, пишущих на экономические темы.

Президент ТПП России Сергей Катырин считает, что ни одно деловое объединение предпринимателей не будет работать эффективно, если не взаимодействовать со СМИ. Хотя экономическая тема – сама по себе очень непростая. По словам Катырина, экономическая журналистика требует и глубоких знаний и определенной смелости.