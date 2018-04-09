В Башкирии задержали браконьеров за ловлю раков

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали в трех километрах от деревни Киргизово в Краснокамском районе трех мужчин, подозреваемых в незаконной ловле раков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

По предварительным данным, трое местных жителей занялись ловлей раков на реке Белая, но вскоре были изобличены и задержаны полицией. С места происшествия оперативники изъяли более 1 тысячи раков, снасти и снаряжение для подледного лова, а также GPS-навигатор, для нахождение ранее заготовленных лунок, в которых устанавливались раколовки и сети. Браконьеры передвигались на снегоходе.

- Улов предназначался для продажи в различных торговых точках и ресторанах Уфы, Казани, а так же Москвы. Злоумышленники оказались далеко не новичками, они промышляли ловлей и продажей раков с декабря 2017 года, - рассказал Вадим Басиров, начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ.

Один из подозреваемых оказался 35-летним начальником промыслового участка местного рыбного хозяйства, он задержан. Его сообщники находятся под подпиской о невыезде.

По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело.