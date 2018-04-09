В Башкирии психологи будут учиться примирять семейные пары

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После обучения они будут работать в комнатах примирения.
Психологи республиканского ресурсного и межрайонного центра «Семья» будут учиться примирять супружеские пары, сообщает «Башинформ». Проект «Семейная навигация» направлен на профилактику разводов путем внедрения примирительных технологий и в основном на медиацию.
Семейная медиация представляет собой встречу супругов и третьего участника – медиатора, в присутствии которых пара может разрешить семейные проблемы. На встрече пара самостоятельно придет к взаимовыгодному решению.
Сейчас десять медиаторов получают образование в БГПУ. После обучения они будут работать в комнатах примирения в Орджоникидзевском, Советском и Демском районе Уфы, а также в Кумертау, Благовещенске, Благовещенском и Кармаскалинском районах.
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