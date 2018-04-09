В Башкирии планируют испечь самый большой бэлеш

В середине мая в Башкирии пройдет фестиваль национальной кухни «Бэлешфест». Об этом рассказали на пресс-конференции в агентстве «Башинформ».

Местом проведения кулинарного форума выбрали Татарский историко-культурный центр в селе Буздяк. Его символом станет большой мясной пирог, который именуют традиционно бэлеш и называют символом дружбы башкирского и татарского народов.

- Это символ семьи, гостеприимства, теплоты, единения, родства. Бэлеш готовится по случаю, обычно на какие-то семейные праздники. Мы соберем самых близких, самых лучших друзей, будем веселиться. Обещаем дегустацию национальных блюд, — рассказала руководитель проекта Альбина Халиуллина.

Немаловажно, что в 2018 году «Бэлешфест» получил федеральный грант — Фонд президентских грантов выделил на его проведение 471,8 тысячи рублей, софинансирование составляет порядка 200 тысяч рублей.

Как отметили участники пресс-конференции, речь о рекорде Гиннеса пока не идет, однако организаторы будут стараться удивить посетителей разными видами и размерами этого национального блюда — и с мясной, и со сладкой начинкой. В мероприятии примут участие как большие предприятия общепита, так и индивидуальные предприниматели.