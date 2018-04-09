Уфимец Петр Петров составил родословную из более 77 тысяч фамилий
Уфимец Петр Иванович Петров двадцать лет своей жизни посвятил изучению истории своего рода. Промежуточным итогом масштабной работы стало генеалогическое древо, которое сегодня насчитывает более 77 тысяч фамилий. Его работа попала в Книгу рекордов России и Европы
Родня на 20 квадратных метрах
Родословная доцента Института дополнительного профессионального образования Башкирского медуниверситета и педагога краеведения Чувашской воскресной школы Петра Ивановича Петрова в бумажном варианте хранится в музее Аксакова. Огромный «ковер» мы бережно расстелили в одной из комнат усадьбы. Эти распечатанные данные на обычных листах формата А4 и склеенных между собой составляют собой полотно длиной около семи метров и шириной около трех.
- Вся родословная хранится в электронном виде, - рассказывает Пётр Иванович. - Здесь, на бумаге – всего 10 тысяч человек.
Разумеется, в родословной есть и супруга Петра Ивановича – Татьяна Евгеньевна, она работает в Мемориальном доме-музее Аксакова, сын Дмитрий – работает в фирме Bayer, и дочь Вера – она учится в медицинском университете.
Все началось в 1996 году с изучения истории происхождения деревни Николаевка в Кармаскалинском районе. Было известно, что предки Петра Ивановича освоили в этой местности землю и стали жить. За подтверждением этой информации он отправился в Национальный архив Республики Башкортостан и стал вручную выписывать всех людей, уроженцев д.Николаевка с именами Петр, и сопоставлять их с известными ему данными.
В Российском государственном архиве древних актов Петр Иванович нашел и первую карту своей родной деревни Николаевка – 1802 года. В древо вошли записи учительницы истории Ивановой Анны Николаевны, которая в 1960-1970 годы опрашивала всех жителей деревни и записала родословную каждой семьи.
- Работа эта была очень трудоемкой, долгой, я в архив ходил, как на работу, - рассказывает Петр Иванович. - Позже он стал пользоваться программой «Моя родословная», куда нужно лишь вводить фамилию, имя и отчество, супруги/супруга, детей - и алгоритм подбирает родню. Так было обнаружено, что в музее Аксакова среди сотрудников работают родственники, которые об этом даже не подозревали.
Первое время я запоминал тысячи фамилий из своей родословной. Это мешает сейчас, если слышу фамилию, записываю и потом проверяю в программе. Нашлись родственники по всей России, есть в Америке, в Израиле, Армении, бывший вратарь Тбилисского спортивного общества "Динамо" – тоже вошел в мое древо.
- Правда, что коллектив Чувашской воскресной школы почти полным составом вошел в ваше древо?
- Да. Более того, все родители и учащиеся, которые посещают воскресную школу, тоже вошли.
Не в архив, а к родне
По словам Петра Ивановича, работу над родословной надо начинать со своих родственников, особенно с тех, кто в преклонных годах.
- Я потерял много лет, изучая массы архивных документов, чтобы узнать хотя бы частицу информации о своих родственниках, - говорит он. – За это время ушли из жизни тетушки, бабушки, которые могли сразу рассказать о нескольких поколениях общих родственников.
- В деревне Ефремкино я нашел сестру матери моего дедушки, ей было 94 года. Она не знала про меня, но знала мою маму. Память у нее была отличная, к ней я ходил несколько раз, записывал ее воспоминания. Ее помощь и других долгожителей в составлении древа неоценима, - вспоминает Петр Иванович.
Поэтому Петр Иванович советует, в первую очередь, опросить пожилых родственников при сборе родового древа, и только потом отправляться в архив.
В архиве основная информация хранится в метрических книгах и ревизских сказках. В этих документах записаны не только даты рождения и смерти, но и причины смерти: от каких болезней, при каких обстоятельствах. Эти данные Петр Иванович тоже анализирует: так как они помогают понять, какие заболевания были в роду, есть ли долгожители.
Также он считает, что в родословной должны указываться все родственники. В семейный документ стоит вносить и умерших в младенчестве, раннем детстве, убитых в зрелом возрасте, сидевших в тюрьме, т.е. всех тех, про кого «тяжело» вспоминать.
- Это может показаться странным и лишним, но в документе рода все появившиеся люди должны быть зафиксированы. Так или иначе они влияют на судьбу других, - считает Петр Иванович.
В настоящее время работа над родословной продолжается: древо пополняется потомками, некоторые данные корректируются.
- Приходят дети, коллеги, проверяем, вносим в родословную, - говорит он. – У кого-то рождаются внуки, пожилые умирают – жизнь идет своим чередом. За неделю родословная может пополнится тысячами людей: если найдется один человек, за ним ниточкой тянутся все его родные.
- Что нужно сделать нынешнему поколению, чтобы сохранить память о себе?
- Когда не знаешь свой род, даже в мыслях не обращаешься к своему роду – человек растет как сирота. Пока на работу ходишь, живешь в социуме – это не очень заметно. Уходишь на пенсию – можешь остаться в изоляции: сколько было людей вокруг, - и вдруг никого рядом нет. Знание своих предков дает ощущение, что они стоят за спиной и поддерживают тебя. Для ребят из детских домов психологи создали упражнение, чтобы они почувствовали, что они не одни.
Например, в воображении представляешь широкую полянку и вокруг себя стоящую в круге всю родню, где каждый держится друг за друга и с любовью старается дать то, чем сам обладает, свои умения: кто травами лечит – дает эти знания, кто-то печь класть – этот навык передает. И ребенку также предлагается отдать что-то своему роду, так происходит обмен. Невероятное по терапевтической силе упражнение.
Результат многолетней работы потрясает. Программу Петр Иванович и сейчас продолжает пополнять новыми данными. Он уверен: все люди – братья.
Карта сновидений
Свою страсть к фиксации прошлого Петр Иванович перенес и на настоящее. Долгое время он составляет карту своих сновидений и говорит, что сновидения никуда не исчезают. Память о них можно сравнить со старым альбомом с фотографиями, когда смотришь на картинку из прошлого сна, то моментально вспоминаешь весь сюжет сна вместе со всеми ощущениями и мыслями. На карте сновидений есть места, что было на месте родной деревни более 200 лет назад, в эпоху динозавров или что будет через много-много лет.
- Как это происходит? Если в сновидении вижу пещеру – зарисовываю ее, если лес (или Аркаим) – то на карте сновидений появляется лес (или Аркаим), - делится своими научными наблюдениями Петр Иванович. «Сонная» реальность – тоже реальность.
В дальнейшем Петр Иванович планирует написать научную статью о работе мозга и профилактике болезни Альцгеймера на основе сновидений.