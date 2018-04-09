Уфимец Петр Петров составил родословную из более 77 тысяч фамилий

Родня на 20 квадратных метрах

Родословная доцента Института дополнительного профессионального образования Башкирского медуниверситета и педагога краеведения Чувашской воскресной школы Петра Ивановича Петрова в бумажном варианте хранится в музее Аксакова. Огромный «ковер» мы бережно расстелили в одной из комнат усадьбы. Эти распечатанные данные на обычных листах формата А4 и склеенных между собой составляют собой полотно длиной около семи метров и шириной около трех.

- Вся родословная хранится в электронном виде, - рассказывает Пётр Иванович. - Здесь, на бумаге – всего 10 тысяч человек.

Разумеется, в родословной есть и супруга Петра Ивановича – Татьяна Евгеньевна, она работает в Мемориальном доме-музее Аксакова, сын Дмитрий – работает в фирме Bayer, и дочь Вера – она учится в медицинском университете.

Все началось в 1996 году с изучения истории происхождения деревни Николаевка в Кармаскалинском районе. Было известно, что предки Петра Ивановича освоили в этой местности землю и стали жить. За подтверждением этой информации он отправился в Национальный архив Республики Башкортостан и стал вручную выписывать всех людей, уроженцев д.Николаевка с именами Петр, и сопоставлять их с известными ему данными.

В Российском государственном архиве древних актов Петр Иванович нашел и первую карту своей родной деревни Николаевка – 1802 года. В древо вошли записи учительницы истории Ивановой Анны Николаевны, которая в 1960-1970 годы опрашивала всех жителей деревни и записала родословную каждой семьи.

- Работа эта была очень трудоемкой, долгой, я в архив ходил, как на работу, - рассказывает Петр Иванович. - Позже он стал пользоваться программой «Моя родословная», куда нужно лишь вводить фамилию, имя и отчество, супруги/супруга, детей - и алгоритм подбирает родню. Так было обнаружено, что в музее Аксакова среди сотрудников работают родственники, которые об этом даже не подозревали.

Первое время я запоминал тысячи фамилий из своей родословной. Это мешает сейчас, если слышу фамилию, записываю и потом проверяю в программе. Нашлись родственники по всей России, есть в Америке, в Израиле, Армении, бывший вратарь Тбилисского спортивного общества "Динамо" – тоже вошел в мое древо.

- Правда, что коллектив Чувашской воскресной школы почти полным составом вошел в ваше древо?

- Да. Более того, все родители и учащиеся, которые посещают воскресную школу, тоже вошли.

Не в архив, а к родне

По словам Петра Ивановича, работу над родословной надо начинать со своих родственников, особенно с тех, кто в преклонных годах.

- Я потерял много лет, изучая массы архивных документов, чтобы узнать хотя бы частицу информации о своих родственниках, - говорит он. – За это время ушли из жизни тетушки, бабушки, которые могли сразу рассказать о нескольких поколениях общих родственников.

- В деревне Ефремкино я нашел сестру матери моего дедушки, ей было 94 года. Она не знала про меня, но знала мою маму. Память у нее была отличная, к ней я ходил несколько раз, записывал ее воспоминания. Ее помощь и других долгожителей в составлении древа неоценима, - вспоминает Петр Иванович.

Фото: i-gazeta.com

Поэтому Петр Иванович советует, в первую очередь, опросить пожилых родственников при сборе родового древа, и только потом отправляться в архив.

В архиве основная информация хранится в метрических книгах и ревизских сказках. В этих документах записаны не только даты рождения и смерти, но и причины смерти: от каких болезней, при каких обстоятельствах. Эти данные Петр Иванович тоже анализирует: так как они помогают понять, какие заболевания были в роду, есть ли долгожители.

Также он считает, что в родословной должны указываться все родственники. В семейный документ стоит вносить и умерших в младенчестве, раннем детстве, убитых в зрелом возрасте, сидевших в тюрьме, т.е. всех тех, про кого «тяжело» вспоминать.

- Это может показаться странным и лишним, но в документе рода все появившиеся люди должны быть зафиксированы. Так или иначе они влияют на судьбу других, - считает Петр Иванович.

В настоящее время работа над родословной продолжается: древо пополняется потомками, некоторые данные корректируются.

- Приходят дети, коллеги, проверяем, вносим в родословную, - говорит он. – У кого-то рождаются внуки, пожилые умирают – жизнь идет своим чередом. За неделю родословная может пополнится тысячами людей: если найдется один человек, за ним ниточкой тянутся все его родные.

- Что нужно сделать нынешнему поколению, чтобы сохранить память о себе?

- Когда не знаешь свой род, даже в мыслях не обращаешься к своему роду – человек растет как сирота. Пока на работу ходишь, живешь в социуме – это не очень заметно. Уходишь на пенсию – можешь остаться в изоляции: сколько было людей вокруг, - и вдруг никого рядом нет. Знание своих предков дает ощущение, что они стоят за спиной и поддерживают тебя. Для ребят из детских домов психологи создали упражнение, чтобы они почувствовали, что они не одни.

Например, в воображении представляешь широкую полянку и вокруг себя стоящую в круге всю родню, где каждый держится друг за друга и с любовью старается дать то, чем сам обладает, свои умения: кто травами лечит – дает эти знания, кто-то печь класть – этот навык передает. И ребенку также предлагается отдать что-то своему роду, так происходит обмен. Невероятное по терапевтической силе упражнение.

Результат многолетней работы потрясает. Программу Петр Иванович и сейчас продолжает пополнять новыми данными. Он уверен: все люди – братья.

Карта сновидений

Свою страсть к фиксации прошлого Петр Иванович перенес и на настоящее. Долгое время он составляет карту своих сновидений и говорит, что сновидения никуда не исчезают. Память о них можно сравнить со старым альбомом с фотографиями, когда смотришь на картинку из прошлого сна, то моментально вспоминаешь весь сюжет сна вместе со всеми ощущениями и мыслями. На карте сновидений есть места, что было на месте родной деревни более 200 лет назад, в эпоху динозавров или что будет через много-много лет.

- Как это происходит? Если в сновидении вижу пещеру – зарисовываю ее, если лес (или Аркаим) – то на карте сновидений появляется лес (или Аркаим), - делится своими научными наблюдениями Петр Иванович. «Сонная» реальность – тоже реальность.