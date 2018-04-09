ФАС не поддержала идею Минздрава РФ о "безличной" пачке сигарет в СНГ

Речь идет о том, что на упаковке табачной продукции должна содержаться только информации о вреде курения, а также соответствующие фотографии, сообщает rns.online. Логотипы и названия марок на упаковке будут использоваться в том случае по-минимуму.

Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба такую инициативу ведомства не одобрили, так как все положения проекта уже перекликаются с антитабачной политикой, которая реализуется в стране. Принятие спорных обязательств на уровне стран-участниц СНГ и Минпромторг, и ФАС посчитали преждевременным. К тому же, все заинтересованные органы должны выработать аргументированную позицию. Сам проект Минздрава предложили направить на доработку.

Ранее Минздрав помимо введения обезличенно пачки предложил повысить акцизы на табачную продукцию – до уровня не ниже среднего среди стран, которые входят в европейскией регион Всемирной организации здравоохранения. Речь также шла о запрете кальянов в заведениях общественного питания.