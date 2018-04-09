Экс-главу МВД Башкирии включили в новый состав правления АФК «Система»
Сегодня, 16:21ОбществоЗиля Аскерова
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Игорь Алешин, возглавлявший в 2008-2011 годах МВД по Башкирии, вошел в новый состав правления АФК «Система». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу корпорации.
После завершения службы на посту главы МВД по Башкирии Игорь Алешин был заместителем главы МВД России. В 2012 году получил пост вице-президента по безопасности ОАО «МТС» и ЗАО «Группа компаний «Медси» в корпорации «Система». В 2014 году стал старшим вице-президентом, руководителем службы безопасности ПАО «МТС-Банк».
Новый состав правления АФК, куда вошел Игорь Алешин, был утвержден 2 апреля текущего года.
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