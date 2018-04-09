Экс-главу МВД Башкирии включили в новый состав правления АФК «Система»

После завершения службы на посту главы МВД по Башкирии Игорь Алешин был заместителем главы МВД России. В 2012 году получил пост вице-президента по безопасности ОАО «МТС» и ЗАО «Группа компаний «Медси» в корпорации «Система». В 2014 году стал старшим вице-президентом, руководителем службы безопасности ПАО «МТС-Банк».