Житель Башкирии ограбил бутик 8 марта, чтобы сделать подарок своей возлюбленной

Международный женский день вынудил многих мужчин пойти на подвиги. Но не всегда поступки бывают хорошими. Так, житель города Туймазы пошел на отчаянный шаг – ограбить магазин, чтобы на «заработанные» деньги купить подарок возлюбленной.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, мужчина ворвался в бутик с предметом, похожим на пистолет. Угрожая продавщицам, он потребовал вытащить из кассы деньги. Одну из сотрудниц торговой точки грабитель заставил лечь на пол. Однако его план сорвал случайный покупатель, зашедший в магазин.

56-летний мужчина планировал купить букет своей жене в светлый весенний праздник, а вместо этого ему пришлось обезвреживать преступника. Он лично передал его сотрудникам полиции.