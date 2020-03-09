Житель Башкирии ограбил бутик 8 марта, чтобы сделать подарок своей возлюбленной
Его обезвредил мужчина, который зашел в магазин за букетом цветов для своей жены.
Международный женский день вынудил многих мужчин пойти на подвиги. Но не всегда поступки бывают хорошими. Так, житель города Туймазы пошел на отчаянный шаг – ограбить магазин, чтобы на «заработанные» деньги купить подарок возлюбленной.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, мужчина ворвался в бутик с предметом, похожим на пистолет. Угрожая продавщицам, он потребовал вытащить из кассы деньги. Одну из сотрудниц торговой точки грабитель заставил лечь на пол. Однако его план сорвал случайный покупатель, зашедший в магазин.
56-летний мужчина планировал купить букет своей жене в светлый весенний праздник, а вместо этого ему пришлось обезвреживать преступника. Он лично передал его сотрудникам полиции.
Предметом, похожим на пистолет, оказалась обычная зажигалка. Задержанный рассказал, что накануне пропил все свои деньги. Чтобы поздравить с международным женским днем свою сожительницу ему пришлось пойти на такой отчаянный шаг.