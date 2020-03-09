В составе башкирского меда обнаружили коноплю

Жители Башкирии возмутились необычным составом любимого для многих лакомства. Производители меда, уфимская компания «Умарат» решили, что для честности и открытости на баночках нужно указать состав. Туда, к слову, помимо цветочного нектара и пыльцы попала конопля. Несмотря на то, что ее количество определяется в 3% от общего состава, покупатели возмутились.

— Нам звонит продавец и говорит о том, что покупатели возмущаются. Я приехал в магазин, там была пожилая женщина. Она, указывая на ценник, говорила: «Вы в открытую продаете наркотические средства, у вас 3% конопли! В банке 650 граммов меда, это значит, 10 граммов конопли в нем!». Она сказала, что будет жаловаться в полицию, напишет заявление в органы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, — рассказывает изданию Business FM коммерческий директор компании «Умарат» Роман Ситдиков.

Компания уверяет, что состав меда определяют сами пчелы. К слову, ученые утверждают, что этих насекомых обычно конопля не интересует, однако в составе она все-таки могла появиться естественным путем. Дело в том, что ее пыльца в малых количествах ветром может перемещаться на другие растения. От туда пчела и смогла ее подцепить.