Праздник удался: полуголая уфимка ловила попутку в центре города

В Уфе неподалеку от площади Салавата Юлаева полуголая девушка ловила попутную машину. Ее совсем не смущало, что на улице минусовая температура. Очевидцы не смогли пройти мимо такого зрелища и решили сфотографировать ее на телефон.

В соцсетях комментаторы предположили, что девушка неплохо отметила 8-е марта. Только вот праздник закончился, а платье куда-то неожиданно исчезло. Некоторые считают, что смелая уфимка проиграла спор и ей нарочно пришлось выйти на улицу в одних плавках. Другие уверены, что девушке пора обратиться в психиатрическую больницу.