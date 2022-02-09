Житель Башкирии зарезал своего знакомого на поминках по его сыну

Между двумя мужчинами пенсионного возраста возникла перепалка на поминках сына одного из них. Тело потерпевшего обнаружили в его собственном доме.

В Башкирии житель Кармаскалинского района убил своего знакомого прямо на похоронах. В полицию поступило сообщение об обнаружении тела в частном доме 4 февраля. По версии следствия, вечером 3 февраля трое односельчан собрались выпить на поминках сына убитого позже соседа. Известно, что один из них уснул, а между двумя остальными произошла перепалка, в результате которой хозяин дома воткнул нож в грудь потерпевшего, после чего отправился спать. Утром тело мужчины обнаружили в крови и без признаков жизни. Сообщается, что изначально обвиняемый отрицал свою вину, заявив, что также всю ночь спал. Известно, что обвиняемый изначально свою вину не признавал, по все же после собранных доказательств изменил свою позицию. На данный момент следователи решают вопрос об избрании меры пресечения. Ранее стало известно, что житель Уфы убил своего родственника четыре года назад и все это время хранил труп в погребе прямо у себя дома. За все эти годы пропажи мужчины никто не заметил, так как он давно оборвал все связи с родственниками. Сообщается, что мужчина был убит от ножевых ранений.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter