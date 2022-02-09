В центре Уфы заметили трактор, который «накручивает» пробег и не убирает снег

В центре Уфы заметили трактор, который «накручивает» пробег и не убирает снег
В центре Уфы заметили трактор, который «накручивает» пробег и не убирает снег
Сегодня, 13:51ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Это не первый подобный случай такой «накрутки» пробега. Трактор заметили в самом центре города.

В Уфе замечен трактор, который стоит заведенный на задних аутригерах (прим. ред. на «ножках»). Судя по двигающимся колесам, не исключено, что это может делаться ради накрученного пробега.

Коммунальную технику заметили на улице Коммунистической рядом с завалами грязного снега, которые, судя по всему, она и должна убирать.

Это не первый случай, когда жители Уфы замечают трактор с крутящимися колесами. Однако власти ни разу не прокомментировали подобные явления и предпочли игнорировать проблему.

Ранее в центре Уфы жители не дождались чистки снега, наняли трактор и очистили двор сами. Видео самовольной очистки двора от снега в самом центре города было опубликовано в соцсетях 4 февраля.

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