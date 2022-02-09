В день российской науки на Совете по науке и образованию обсудили актуальные проекты

В день российской науки на прошедшем Совете по науке и образованию состоялось обсуждение актуальных проектов в данной сфере. Как показало мероприятие, министерство занимается активным продвижением крупных проектов, развивая одновременно базу подведомственных ему организаций.

Как сообщает Мейстер, в этом году на закупки и установку нового оборудования планируется выделить около 12 миллиардов рублей. Это почти на четыре миллиарда больше, чем в прошлом. Эти деньги предназначены для модернизации 205 вузов и НИИ. Одновременно министром науки и образования Фальковым был озвучено предложение по новому проекту, который бы помог обеспечить ученых научным оборудованием российского производства в условиях санкций. Тема импортозамещения является актуальной для всех российских отраслей, и усилия и расходы в этом направлении имеют смысл. К тому же, постепенно появляются отечественные разработки, а со временем их будет все больше. Так, если рассматривать глобально модную сегодня тему экологии, прототипы отечественных газоанализаторов, которые ведут контроль за выбросами парниковых газов, во много раз превосходят по своим характеристикам зарубежные образцы. К тому же, финансирование федеральной программы по экологии и климатическим изменениям предусмотрено до 2024 года. Согласно ей, консорциуму из 70 институтов будет выделено почти шесть миллиардов рублей. В целом можно говорить о том, что курирующему развитие науки и высшего образования триумвирату Фурсенко, Чернышенко и Фалькова удается справляться со своей работой. Вопросы, стоящие перед ним, успешно решаются. Сейчас многих интересует, когда будет возможна полноценная реформа в области стипендий и социальной помощи в вузах. Но это уже тема для всего правительства, которая требует изменения подхода к существующей сегодня схеме.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter