Увольнение медиков, нападение собак и суд против «БашРТС». Итоги дня в Башкирии

Всех фельдшеров Ишимбайской ЦРБ сократят в течение двух следующих месяцев. Медикам дали ознакомится с приказом о том, то в дальнейшем они будут уволены и их переведут на другую работу в соответствии с их образованием и квалификацией. Все дело в том, что по приказу Минздрава Башкирии к 2025 году власти планируют объединить всю службу в единое учреждение. Между тем, в профсоюзе «Действие» сообщили о том, что они будут внимательно следить за текущей ситуацией.