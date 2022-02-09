Уфимский рэпер Моргенштерн отреагировал на уголовное дело из-за своей татуировки

Уфимский рэпер Моргенштерн отреагировал на уголовное дело из-за своей татуировки
Уфимский рэпер Моргенштерн отреагировал на уголовное дело из-за своей татуировки
Сегодня, 20:54ОбществоАнастасия Денисенко
Артист поблагодарил всех, кто причастен к заведению этого административного дела. Со слов Моргенштерна, он рад, что у него нет на теле татуировки пистолета. Иначе, как он думает, последствия могли бы быть еще хуже.

Доблестные правоохранители из Набережных Челнов возбудили в отношении рэп-звезды новое административное дело о пропаганде наркотиков.

Эту ситуацию прокомментировал сам Моргенштерн в своем инстаграме. По словам самого артиста, целый совет ученых-ботаников изучали растения, которые изображены на его теле. В рамках ботанической экспертизы ученые изучали флору на теле певца, сравнивая изображения с описанием растений в научных справочниках.

- Всем большое спасибо, кто это дело завёл, очень подняли настроение, написал артист на своей странице.

Эксперты пришли к выводу о том, что на груди у Моргенштерна изображено некое растение, напоминающее коноплю.

Ранее директор лиги безопасного интернета Мизулина рассказала о том, что Моргенштерна финансируют некие иностранные организации. Правда, какие именно организации она уточнять не стала. По словам Мизулиной, артисту присылают определенные файлы с заданиями, которым он должен следовать.

Напомним, после заявления главы следкома России Александра Бастрыкина о том, что артист занимается продажей наркотиков в интернете, Моргенштерн покинул страну. Сначала рэпер на поезде уехал в Минск, а затем стало известно, что он находится в Дубае.

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