Уфимский рэпер Моргенштерн отреагировал на уголовное дело из-за своей татуировки

Артист поблагодарил всех, кто причастен к заведению этого административного дела. Со слов Моргенштерна, он рад, что у него нет на теле татуировки пистолета. Иначе, как он думает, последствия могли бы быть еще хуже.

Доблестные правоохранители из Набережных Челнов возбудили в отношении рэп-звезды новое административное дело о пропаганде наркотиков. Эту ситуацию прокомментировал сам Моргенштерн в своем инстаграме. По словам самого артиста, целый совет ученых-ботаников изучали растения, которые изображены на его теле. В рамках ботанической экспертизы ученые изучали флору на теле певца, сравнивая изображения с описанием растений в научных справочниках. - Всем большое спасибо, кто это дело завёл, очень подняли настроение, написал артист на своей странице. Эксперты пришли к выводу о том, что на груди у Моргенштерна изображено некое растение, напоминающее коноплю. Ранее директор лиги безопасного интернета Мизулина рассказала о том, что Моргенштерна финансируют некие иностранные организации. Правда, какие именно организации она уточнять не стала. По словам Мизулиной, артисту присылают определенные файлы с заданиями, которым он должен следовать. Напомним, после заявления главы следкома России Александра Бастрыкина о том, что артист занимается продажей наркотиков в интернете, Моргенштерн покинул страну. Сначала рэпер на поезде уехал в Минск, а затем стало известно, что он находится в Дубае.

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