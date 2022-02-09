Температура воздуха в Башкирии сегодня не опустится ниже -22 градусов

Температура воздуха в Башкирии сегодня не опустится ниже -22 градусов
Температура воздуха в Башкирии сегодня не опустится ниже -22 градусов
Сегодня, 07:00ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Синоптики Башгидрометцентра полагают, что температура воздуха в Башкирии 9 февраля не изменится.

Температура в республике 9 февраля практически не будет отличаться от вчерашних показателей. Дневная температура по прогнозам синоптиков будет колебаться в диапазоне от -5 до -10 градусов. Ночью разумеется будет холоднее, ожидается что столбик термометра опустится максимум до -22 градусов, но это при прояснениях. В целом ночная температура обещает держаться в пределах от -12 до -17 градусов.

Осадки в Башкирии продолжается, а именно небольшой снег, который местами превратится в умеренный. Никуда с дорог не денется и гололед со снежным накатом. Ветер же по Башкирии сегодня ожидается юго-восточный, южный, умеренный.

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