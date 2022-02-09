Температура воздуха в Башкирии сегодня не опустится ниже -22 градусов

Температура в республике 9 февраля практически не будет отличаться от вчерашних показателей. Дневная температура по прогнозам синоптиков будет колебаться в диапазоне от -5 до -10 градусов. Ночью разумеется будет холоднее, ожидается что столбик термометра опустится максимум до -22 градусов, но это при прояснениях. В целом ночная температура обещает держаться в пределах от -12 до -17 градусов.