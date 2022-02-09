Слесарь без допуска к работе получил травму на скандальном карьере в Башкирии

Оказалось, что электрослесарь не проходил даже первичного инструктажа, стажировки, обучения и не был проинформирован о безопасных методах работы на высоте. Предприятие «Сангалыкский диоритовый карьер», на котором произошел несчастный случай, оштрафовали на 450 тысяч рублей, сообщила Гострудинспекция.

Завершено расследование несчастного случая, из-за которого один из сотрудников компании ООО «Сангалыкский диоритовый карьер» получил серьезную трaвму на производстве. Об этом сообщают в Гострудинспекции. Известно, что в декабре прошлого 2021 года рядом с карьером в деревне Мансурова сотрудниками компании проводилась подготовка к взрывным мероприятиям. Электрослесари, находящиеся на территории этого карьера, должны были демонтировать линии электропередач, которые являлись опорными и убрать кабель. Один из сотрудников с помощью специальных приспособлений поднялся на рядом стоящую опору, для того чтобы смотать обратно свисавшие провода. В результате произошло перецепление карабина через крюк, а сам сотрудник упал на землю, получив серьезные травмы. Также он получил ожог током. Уже после госпитализации молодому человеку диагностировали сочетанную травму тяжелой степени. Позже было выяснено, что причиной несчастного случая стала неправильно организованная работа компании: не было наряда-допуска на выполнение высотных работ и не были соблюдены меры безопасности. Также слесарь не был проинформирован о безопасных методах работы на высоте. Сотрудник не проходил медосмотра и не получал справки от психиатра, как это требуется по закону. Теперь работодатель привлечен к административной ответственности, общая сумма всех штрафов по каждому нарушению составила 450 тысяч рублей. Ранее суд остановил работу «Сангалыкского диоритового карьера». Сообщалось, что предприятие игнорировало требования всех проверок в их сторону и неоднократно допускало превышение вредных веществ и пыли в воздухе. Также организация не выплачивала налоги за негативное воздействие на окружающую среду на протяжении десяти лет.

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