РЭО привлечет средства от выпуска облигаций на 100 млрд рублей в новый экопроект

Четыре миллиарда рублей, собранные в результате размещения облигаций на Московской бирже, ППК “Российский экологический оператор” (РЭО) намерен вложить в объект обработки и утилизации твердых коммунальных отходов в Магаданской области.

Всего РЭО на Московской бирже в рамках облигационной программы разместил средства на 100 миллиардов рублей. Как сообщает RG.ru, для РЭО это первый концессионный проект, который планируется профинансировать за счет размещения облигаций на Московской бирже. Соглашение между заместителем председателя правительства Магаданской области Надеждой Филипповой и гендиректором ООО “Магаданская экологическая концессия” Денисом Морозовым было заключено при содействии главы РЭО Дениса Буцаева и главы Минприроды РФ Александра Козлова. “Первый выпуск собственных облигаций РЭО запланирован на 2022 год. Завод под Магаданом станет стартовым проектом, который получит средства с выпуска облигаций РЭО. В регионе появится современный объект обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, включающий в себя сортировку крупногабаритных отходов”, - сообщил глава РЭО. Начало использования объекта планируется в IV квартале 2024 года. ППК “РЭО” намерена предоставить инвестору ссуду в размере более четырех миллиардов рублей под выгодную процентную ставку за счет размещения облигаций на бирже. Совокупный размер инвестиций в проект составит порядка 5,7 миллиарда рублей. “Впервые в России было заключено соглашение о партнерстве бизнеса и государства такого рода. Благодаря новому объекту регион сократит отходообразование на полигонах в два раза и увеличит сортировку до 100%. Таким образом, Магаданская область за счет создания объекта в полном объеме выполнит показатели национального проекта”, - сообщил заместитель гендиректора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев. В рамках подписанного соглашения Минприроды намерено оказывать властям региона и РЭО содействие в реализации проектов, а РЭО равным образом - предоставлять меры поддержки проектам.

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