Из-за аварии «БашРТС» без отопления и горячей воды остались 43 дома и детсад в Уфе

Из-за аварии «БашРТС» без отопления и горячей воды остались 43 дома и детсад в Уфе
Из-за аварии «БашРТС» без отопления и горячей воды остались 43 дома и детсад в Уфе
Сегодня, 12:04ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Документ об отключении ГВС и централизованного отопления в жилых домах, детсадах и школах появился в социальных сетях 9 февраля, отключение подтвердили и в самой компании БашРТС.

В социальных сетях стал распространяться документ, из которого следует, что из-за ремонтных работ в Октябрьском районе Уфы без горячей воды и без централизованного отопления останутся 43 объекта, включая школу № 88 и детский сад № 322. Также попадут под отключение многочисленные дома по улице Российской, по бульвару Тюлькина и по улице Давлеткильдеева. Судя по всему, все они относятся к центральному тепловому пункту по адресу улица Российская, 163/1.

Отключение отопления, судя по всему, уже произошло, ориентировочный старт его в документе был назначен на 10 часов утра, а ожидаемая продолжительность заявлена около 6 часов. Какой продолжительность отключения теплоносителя будет на самом деле узнать можно будет только вечером. Примечательно, что на этот раз экстренные службы не сообщали об отключении горячего водоснабжения и тепла, хотя обычно МЧС сообщает о подобных отключениях в СМИ.

В пресс-службе БашРТС Mkset сообщили, что кратковременное снижение параметров теплоснабжения в указанном районе было необходимо для устранения повреждения, выявленного на обратном трубопроводе.

Благодаря слаженным и оперативным действиям аварийно-ремонтной бригады ООО "БашРТС" повреждение устранено в кратчайшие сроки, уже ведутся работы по приведению параметров теплоснабжения в норму. Потребители не почувствовали существенных неудобств.пресс-служба БашРТС

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