Против рэпера из Уфы Моргенштерна снова возбудили дело за пропаганду наркотиков

На этот раз причиной обвинений в пропаганде стала татуировка Алишера Валиева, которая формирует у зрителей ассоциации наркотика с успехом, сообщает ТАСС.

На этот раз творчество артиста проверяли не только лингвисты, но и ботаники. Они внимательно изучили тело исполнителя в его видеоклипах и обнаружили на нем изображение растения “похожего на коноплю”. Следом за лингвистами и ботаниками свое веское слово озвучили и специалисты научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы. Они усмотрели в клипах артиста сцены, которые формируют ассоциативную связь между употреблением наркотиков и достижением успеха. Это не первое административное производство против рэпера по по ч. 1.1 ст. 6.13 КОАП РФ, подразумевает под собой оно пропаганду наркотиков. Ранее Моргенштерна уже признавали виновным по данной статье. За пропаганду выявленную в двух его клипах он выплатил 100 тысяч рублей штрафа. на этот раз в деле против Моргенштерна фигурируют три его популярных видеоклипа. Адвокат исполнителя прокомментировал ТАСС новое дело на его доверителя. Сергей жорин назвал обвинения абсурдом и сообщил, что постановление будет обжаловано. На прошедших выходных стало известно о том, что неравнодушные уфимцы пожаловались в УФАС и епархию из-за необычного баннера с рэпером Моргенштерном и неоднозначной надписью “Бог вернется 22.02.2022”, который они увидели на выезде из Уфы. Ранее творчеством артиста плотно заинтересовался т глава федерального следкома Александр Бастрыкин, однако он обвинил рэпера не в пропаганде, а в уголовном преступлении – продаже наркотиков, после чего рэпер спешно покинул Россию.

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