Прошлогоднее тепло: Верховный суд Башкирии признал нарушения в работе «БашРТС»

Верховный суд РБ отклонил апелляцию «БашРТС», в которой компания пыталась оправдаться за «перетопы» в декабре 2020 года. Несмотря на это, ситуации с чересчур горячими батареями и отсутствием отопления в мороз в Башкирии продолжаются.

До календарной весны осталось совсем немного, но в соцсетях только и разговоров, что о море неубранного снега. Впрочем, не реже в электронной приемной РБ, а также в комментариях к ЦУР РБ и главе республики Радию Хабирову, местные жители возмущаются «перетопами» и соответствующими переплатами. За валом жалоб незаметно прошло долгожданное решение по перерасчету отопления за далекий декабрь 2020 года, которого пришлось добиваться в суде. Напомним, еще в прошлом году прокуратура Башкирии подала иск к компании «Башкирские распределительные тепловые сети» (ООО «БашРТС»). Суть заявления заключалась в том, что предприятие в декабре 2020-го не соблюдало режим теплоснабжения, а поставку теплоносителя осуществляли с превышением температурного графика — словом, из-за перетопов. Примечательно, что в документах уточняется: в результате проверки установлены многочисленные нарушения, а температура носителя была вне установленной нормы: то выше, то ниже необходимых значений. Согласно решению Орджоникидзевского суда Уфы, «БашРТС» должен был произвести перерасчет платы за декабрь 2020 года. Фото: 1MI Казалось бы, ситуацию исправят. Но обжалование решения затянулось: как уточнили в проекте «Уфасити.ми», срок обжалования решения составляет один месяц с момента его вынесения. В данной же ситуации обжалование длилось почти пять месяцев. Тем не менее накануне Нового года Верховный суд рассмотрел апелляцию и отклонил все доводы «БашРТС». В частности, суд пришел к выводу о том, что в домах фактическая масса циркулирующего теплоносителя без всяких оснований превышает установленную договором величину, в результате чего повышалась и плата в квитанциях. Примечательно, что все факты нарушений подтверждаются как прокуратурой, так и документами «БашРТС». — «БашРТС» пытались запретить прокуратуре подавать иск в интересах неопределенного круга лиц. Мол, судиться можно по каждому отдельному собственнику, а вот за все нарушения, даже если человек об этом не знал и не подозревал, — нельзя. Наверное, хорошо выучили в школе присказку что веник легче сломать по веточке. Но и тут суд встал на сторону прокуратуры, жителей и здравого смысла, — уточнили в общественной организации. «Перетопленный» декабрь 2020-го давно прошел, ошибки «БашРТС» зафиксированы уже на уровне прокуратуры, но в целом с перетопами в Уфе так и не разобрались. Хотя глава региона еще полгода назад требовал не допустить повторения ситуации. — Не считая горячую воду за 50,2 кв. метра — на 800 рублей [в январе] больше, чем за декабрь. И на 300 рублей больше, чем за январь 2021 года. Батареи топят так что в 0° с открытыми окнами. БашРТС и УК друг на друга стрелки переводят, — делится жительница дома по ул. Рыльского Аида Громова. Один из жителей республики уточняет, что к выборам в прошлом году хоть и был проведен перерасчет, но в новом отопительном сезоне ситуация повторяется: — За декабрь счет был разумный, отапливали дома без фанатизма, но хватало. Например, по моей квартире был выставлен счет за отопление за 1,0894 Гкал, при этом средняя температура была -9,9 С. За январь 2022 года при средней температуре -12,42° счет выставлен за 1,5358 Гкал, то есть почти в полтора больше, когда средняя температура была ниже всего на 2,5 градуса. Для сравнения в январе 2019 года средняя температура была в Уфе почти такая же, -11,98 С, а счет выставили всего за 0,8698 Гкал, то есть за январь 2022 года в единицах теплоэнергии больше на 76,5%! Фото: 1MI — Радий Фаритович, этот вопрос уже поднимали много раз, но ситуация не меняется в лучшую сторону. С каждым месяцем платежки за отопление приходят все больше и больше. Сколько еще это будет продолжаться? Дома жара, открываем окна, зачем так «топить»? Чтобы потом приносить счета за оплату размером с половину зарплаты? А на что остается жить и детей кормить? Наведите уже порядок в организации под названием «БашРТС», — просят жители республики. Все эти обращения, конечно, зарегистрированы и, возможно, даже соответствующее ведомство подготовит ответы, но решит ли это проблему в корне?

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