Профсоюз медиков Башкирии проигнорировал увольнение фельдшеров в Ишимбайской ЦРБ

Республиканский профсоюз медиков вновь отреагировал на Итальянскую забастовку работников «скорой» Ишимбайской ЦРБ, в частности, сообщили о начале переговоров с Минздравом РБ и Ассоциацией работодателей об установлении единых значений доплат, однако ни слова не сказал об увольнении трех фельдшеров.

На фоне сложной ситуации в Ишимбайской ЦРБ, где проходит Итальянская забастовка и откуда руководство уволило сначала трех фельдшеров, а после уже заявление по собственному написали еще три врача, так как «там стало невозможно работать», республиканский профсоюз медиков заявил о начале переговоров с Минздравом Башкирии, а также с Ассоциацией работодателей — организаторов здравоохранения региона. Известно, что тема переговоров заключалась в том, чтобы «для снятия социальной напряженности» установить единые значения доплат за работу в ночное время и за работу в неукомплектованных бригадах «скорой». По мнению профсоюза, доплаты должны приближаться к 100%. Кроме того, республиканский профсоюз напоминает, что 28 января по их инициативе состоялся круглый стол с представителями Минздрава РБ, Госсобрания и старших фельдшеров «скорой» всех 10 медицинских округов. — Поднятые на совещании вопросы легли в основу предложений профсоюза об улучшении ситуации в службе скорой помощи республики. В Отраслевом соглашении профсоюз предлагает предусмотреть увеличение доплат за работу в ночное время и за работу в неукомплектованных бригадах. В соответствие с Трудовым кодексом эти доплаты определяются по соглашению сторон,сообщает республиканский профсоюз. Однако, ситуацию с увольнением трех фельдшеров Рамиля Разяпова, Веры Высогорец и Альбины Абдрахмановой республиканский профсоюз оставил в стороне. Кроме того, 21 января, только после того, как сотрудники «скорой» Ишимбайской ЦРБ записали видеообращения к властям, в котором выдвинули требования и анонсировали итальянскую забастовку, профсоюз более или менее согласился с обоснованностью претензий работников, при этом осудив форму подачи. Напомним, что тогда с осуждением бастующих практически во всех государственные СМИ выступили различные общественные деятели. — Вопрос к форме подачи — выдвигать ультиматум в условиях ожидаемого роста заболеваемости, когда растет нагрузка, в коллективах чувствуется напряженность, копиться усталость, не правильно. Получается, надо к ним срочно перевести медиков из других больниц? А там нагрузок нет что ли? Наша первичная организация предложила работникам скорой помощи решать вопросы за столом переговоров, сообщал республиканский профсоюз медиков 21 января. Кроме того, дискредитируется в регионе и независимый профсоюз «Действие», который и поднял проблему переработок в Ишимбайской ЦРБ к решение которой сейчас пытается предложить республиканский профсоюз. Стоит отметить, что «Действие» в связи с увольнением трех фельдшеров намерено направить иск в суд, а также подать жалобы в прокуратуру, а в отношении главврача Ишимбайской ЦРБ также направить заявление и в СК Башкирии.

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