Под Нижним Новгородом при поддержке ВЭБ.РФ реализуют проект зеленой металлургии

В Выксе, что под Нижним Новгородом, ООО «Эколант» приступило к строительству первого в стране крупного электросталеплавильного комплекса полного цикла. В ходе возведения объекта строители будут использовать инновационные экологичные технологии.

При реализации проекта задействовали механизм социального инвестиционного контракта. В финансировании строительства предприятия принял участие синдикат ВЭБ.РФ, Сбербанка и банка «Открытие» в рамках «Фабрики проектного финансирования» ВЭБ.РФ. Общая сумма инвестиций в проект может составить до 150 миллиардов рублей. Об этом пишет newsnn.ru. По словам первого заместителя председателя ВЭБ.РФ, члена правления Николая Цехомского, строительство в Нижегородской области электрометаллургического комплекса вошло в число наиболее крупных проектов. Его начали реализовывать еще в минувшем году в рамках «Фабрики проектного финансирования». Цехомский добавил, что он с партнерами направил деньги на приобретение высокотехнологичного оборудования. Впереди старт финансирования строительно-монтажных работ. Реализация проекта идет с опережением изначальных сроков. Строительство подобных заводов соответствует целям устойчивого развития и позволит адаптировать экономику России к глобальному энергопереходу. Строители приступили к возведению главного здания. Всего проект предусматривает строительство порядка 100 объектов, относящихся к восьми технологическим линиям. Это производство железа прямого восстановления, сталеплавильное производство, воздухоразделительная установка, водоподготовка для оборотного водоснабжения, известково-обжигательный цех, переработка побочных продуктов, железнодорожная и автомобильная логистика, энергоснабжение. Первый замглавы правления Сбербанка Александр Ведяхин назвал проект «Эколант» примером того, что в даже в столь углеродоёмких отраслях, как металлургия, могут и должны возводиться «зелёные» предприятия. В комплексе «Эколант» используют оборудование и отечественных, и иностранных производителей. «Эколант» откроют в 2025 году. Заместитель президента - председателя правления банка «Открытие» Виктор Николаев заявил, что привлечение проектного финансирования компанией «Эколант» завершилось успешно. Старт строительства предприятия говорит о том, что проект реализуют уже в скором будущем. В России начнут изготавливать сталь с низкой углеродоемкостью, отвечающую потребностям российского общества. Глава Министерства промышленности и торговли страны Денис Мантуров считает проект «зеленой» металлургии уникальным. Его авторы предусмотрели все решения, нужные для заметного снижения негативного воздействия на природу. На заводе будут производить высококачественные слябы, а также круглую стальную заготовку в объеме до 1,8 миллиона тонн в год. Благодаря проекту появится около 700 дополнительных рабочих мест. Внутренний валовой продукт Нижегородской области заметно вырастет.

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