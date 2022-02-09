Под Нижним Новгородом при поддержке ВЭБ.РФ реализуют проект зеленой металлургии

Под Нижним Новгородом при поддержке ВЭБ.РФ реализуют проект зеленой металлургии
Под Нижним Новгородом при поддержке ВЭБ.РФ реализуют проект зеленой металлургии
Сегодня, 17:55ОбществоФото: piqsels.com
В Выксе, что под Нижним Новгородом, ООО «Эколант» приступило к строительству первого в стране крупного электросталеплавильного комплекса полного цикла. В ходе возведения объекта строители будут использовать инновационные экологичные технологии.

При реализации проекта задействовали механизм социального инвестиционного контракта. В финансировании строительства предприятия принял участие синдикат ВЭБ.РФ, Сбербанка и банка «Открытие» в рамках «Фабрики проектного финансирования» ВЭБ.РФ. Общая сумма инвестиций в проект может составить до 150 миллиардов рублей. Об этом пишет newsnn.ru.

По словам первого заместителя председателя ВЭБ.РФ, члена правления Николая Цехомского, строительство в Нижегородской области электрометаллургического комплекса вошло в число наиболее крупных проектов. Его начали реализовывать еще в минувшем году в рамках «Фабрики проектного финансирования».

Цехомский добавил, что он с партнерами направил деньги на приобретение высокотехнологичного оборудования. Впереди старт финансирования строительно-монтажных работ. Реализация проекта идет с опережением изначальных сроков. Строительство подобных заводов соответствует целям устойчивого развития и позволит адаптировать экономику России к глобальному энергопереходу.

Строители приступили к возведению главного здания. Всего проект предусматривает строительство порядка 100 объектов, относящихся к восьми технологическим линиям. Это производство железа прямого восстановления, сталеплавильное производство, воздухоразделительная установка, водоподготовка для оборотного водоснабжения, известково-обжигательный цех, переработка побочных продуктов, железнодорожная и автомобильная логистика, энергоснабжение.

Первый замглавы правления Сбербанка Александр Ведяхин назвал проект «Эколант» примером того, что в даже в столь углеродоёмких отраслях, как металлургия, могут и должны возводиться «зелёные» предприятия.

В комплексе «Эколант» используют оборудование и отечественных, и иностранных производителей. «Эколант» откроют в 2025 году.

Заместитель президента - председателя правления банка «Открытие» Виктор Николаев заявил, что привлечение проектного финансирования компанией «Эколант» завершилось успешно. Старт строительства предприятия говорит о том, что проект реализуют уже в скором будущем. В России начнут изготавливать сталь с низкой углеродоемкостью, отвечающую потребностям российского общества.

Глава Министерства промышленности и торговли страны Денис Мантуров считает проект «зеленой» металлургии уникальным. Его авторы предусмотрели все решения, нужные для заметного снижения негативного воздействия на природу. На заводе будут производить высококачественные слябы, а также круглую стальную заготовку в объеме до 1,8 миллиона тонн в год. Благодаря проекту появится около 700 дополнительных рабочих мест. Внутренний валовой продукт Нижегородской области заметно вырастет.

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