Первые 2800 доз вакцины для подростков «Спутник-М» закончились в Башкирии

О том, что в Уфе вакцина для подростков в возрасте с 12 до 17 лет подошла к концу свидетельствуют данные чат-бота «Вакцинация. Уфа». Информацию о том, что вакцины нет и по всей Башкирии, подтвердили в минздраве Башкирии 9 февраля.

В столице Башкирии подошла к концу первая поставленная в регион партия из 2 800 ампул вакцины для подростков в возрасте с 12 до 17 лет. Об этом говорит официальный чат-бот минздрава Башкирии, который указывает наличие той или иной вакцины в районах города Уфы. Подошла к концу первая партия и по всей республике. Об этом Mkset сообщили в минздраве Башкирии. Когда регион может ожидать следующей поставки — пока неизвестно. По данным, которые на брифинге в минздраве Башкирии вчера, 8 февраля озвучила заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова количество количество привитых от коронавируса детей в Башкирии составляло 2427 человек. Более 300 детей успели привиться в течении вчерашнего дня.

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