На рынке труда Башкирии медицина стала самой дефицитной сферой

На рынке труда Башкирии медицина стала самой дефицитной сферой
На рынке труда Башкирии медицина стала самой дефицитной сферой
Сегодня, 13:01ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
В 2021 году на одну вакансию приходилось лишь 1,4 резюме. При этом 18% медицинских работников испытывают угрозу увольнения со стороны начальства, а 63% уверены в том, что найти работу в их области достаточно сложно.

Медицина в Башкирии остается одной из самых дефицитных сфер на рынке труда.

По данным исследования онлайн-платформы hh.ru, в 2021 году на одну вакансию приходилось лишь 1,4 резюме. И это при условии того, что ситуацию можно считать комфортной только в том случае, если на одну вакансию подаются 5-6 резюме - это будет хорошо и для работодателя, и для соискателя.

Интересен и тот факт, что по данным исследований все той же службы hh.ru, 18% медицинских работников испытывают угрозу увольнения со стороны начальства, а 63% уверены в том, что найти работу в их области достаточно сложно. При этом 36% медиков готовы снизить свои зарплатные ожидания ради трудоустройства.

Также результаты опроса показали, что самым действенным метод привлечения соискателей является нормальная заработная плата. Самое большое финансовое вознаграждение в 2021 году получали врачи в Магаданской области - в среднем 74 277 рублей, а самое низкое в Алтайском крае - 39 059 рублей.

В Башкирии средняя заработная плата составляет 45 453 рубля. Достаточно сложно судить о том, в действительности ли указанная сумма является точной, так как совсем недавно медики Иглинской больницы жаловались на "унизительно низкие" зарплаты и на невыносимые условия труда. Стоит также отметить, что в конце 2021 года также закрылся каждый девятый сельский ФАП из-за нехватки врачей. Бороться за свои права продолжают сотрудники Ишимбайской ЦРБ - с 4 февраля они ведут Итальянскую забастовку. С того момента руководство больницы уволило уже трех человек.

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